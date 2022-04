Benfica en Salzburg spelen finale Youth League

Benfica versloeg vrijdag Juventus met strafschoppen (3-4) in de eerste halve finale in Nyon. De wedstrijd eindigde na reguliere speeltijd op 2-2. Benfica nam een vroege voorsprong van twee doelpunten via Martim Neto (3’) en Luis Semedo (10’). Ange Josue Chibozo (51’) en Riccardo Turricchia (73’) brachten Juventus weer in de wedstrijd, terwijl de ploeg uit Lissabon met tien kwam te staan nadat doelman Samuel Soares in de 35ste minuut een rode kaart had gekregen. Zijn vervanger Andre Gomes werd de held van de wedstrijd door twee strafschoppen van de Italianen te stoppen.

In de tweede halve finale veegde Salzburg Atlético Madrid met 0-5 van de mat. Bij de pauze stond het al 0-3 nadat Roko Simic (15’ en 28’ pen) en Dijon Kameri (44’) konden scoren. Tolgahan Sahin (67’) en Oumar Diakité (89’) vonden het doel in de tweede helft.

Salzburg en Benfica speelden in 2017 al eens de finale van de Youth League tegen elkaar. De Oostenrijkers wonnen met toen met 2-1. De Portugezen verloren ook de andere twee finales die ze speelden. In 2014, in de eerste editie, tegen Barcelona (3-0), en in 2020, in de voorlopig laatste finale, tegen Real Madrid (3-2). Vorig jaar werd de Youth League niet georganiseerd vanwege de coronacrisis.

De finale wordt op maandag (18u) gespeeld, opnieuw in het Zwitserse Nyon. (belga)