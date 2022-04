De bekerfinale is gespeeld, dus barsten in de Jupiler Pro League de allesbeslissende play-offs voor de titel los. Prooi Union ligt met drie punten voorsprong in poleposition, achtervolger Club Brugge heeft de hoop verre van opgegeven en is klaar voor een lijf-aan-lijfgevecht. Antwerp en Anderlecht spelen wellicht voor de derde plaats.