Voedselagentschap waarschuwt voor Kinder-snoep in andere verpakking na salmonellabesmettingen

Reden voor de nieuwe waarschuwing is dat volgens fabrikant Ferrero soms kleine hoeveelheden zogenaamde Kinder Shokobons vanuit het buitenland ons land bereiken. Omdat die een ander formaat hebben, zou dat consumenten in verwarring kunnen brengen. Maar dus ook deze Shokobons mogen tot nader bericht niet worden geconsumeerd, beklemtoont het FAVV.

Kinder Schokobons en Kinder Happy Moments – in alle formaten – zijn op 8 april uit de handel genomen, als gevolg van een salmonellabesmetting die in heel Europa mensen ziek maakte.

Als gevolg van de besmetting ligt de fabriek van chocoladefabrikant Ferrero in Aarlen nog steeds stil. “Het management werkt momenteel aan een heropstartplan dat het zal moeten voorleggen aan het voedselagentschap. Als het plan wordt goedgekeurd, kan de fabriek weer open”, verklaarde Sylviane Arnould van de christelijke vakbond.

De personeelsleden van de fabriek krijgen, zoals tien dagen geleden is afgesproken, hun loon uitbetaald tot 8 mei. Over wat er daarna zal gebeuren, wanneer de productie niet kan worden heropgestart, is nog geen duidelijkheid, aldus de vakbondsvrouw. Op 2 mei zien vakbonden en directie elkaar opnieuw. In de fabriek werken tussen de 500 à 1.000 mensen, afhankelijk van het seizoen. (wer)