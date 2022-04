Amber Heard sloeg Johnny Depp, hij verkocht haar ooit een kopstoot

Op het proces rond Johnny Depp en zijn ex-vrouw heeft een van de advocaten van de 22 jaar jongere Amber Heard de filmster ook vandaag zwaar onder vuur genomen. Depp heeft getuigd dat Heard de agressor was in de relatie en dat hij haar nooit fysiek of seksueel heeft misbruikt, ondanks haar beweringen. Maar de advocaten van Heard zeggen dat Depp zo vaak dronken en high was dat zijn geheugen hem vaak in de steek laat. Depp werd ook op de rooster gelegd over een kopstoot die hij haar in 2015 gaf.

De advocaten van acteur Amber Heard trekken volop de kaart van het alcohol- en drugsgebruik om te bewijzen dat Depp een agressor was die soms niet besefte wat hij deed omdat hij zo van de wereld was.

Om de bewering van Depp dat hij geen problematische drinker was in twijfel te trekken, liet de advocaat van Heard de juryleden een tekst zien die Depp naar muzikant Patti Smith had gestuurd met betrekking tot een bezoek aan New York City in 2014. Daarin vertelde hij over zijn gevechten met Heard. Telkens wanneer hij dronken was. Of te veel gesnoven had.

Maar Depp zei dat het net Heard was die geregeld aanviel.

Depp en zijn ex-vrouw Heard zitten in een bittere lasterzaak verwikkeld. Hij eist van haar 50 miljoen dollar. De ‘Pirates of the Caribbean’-ster beschuldigt haar van valse beschuldigingen van misbruik, waardoor hij op de zwarte lijst van Hollywood kwam te staan. Heard ontkent de beschuldigingen en klaagt Depp aan voor 100 miljoen dollar.

En dus worden alle wapens in de strijd geworpen. Ook vandaag weer toen de hoofdadvocaat van Heard het woord kreeg. Zelfs de kinderen van Depp worden er bij betrokken. Volgens Heard is hij een slechte vader en hebben zijn kinderen die hij met de Franse zangeres Vanessa Paradis heeft, een hekel aan hem. Depp beweerde dan weer dat de kinderen Heard niet mochten. En zo gaat het heel de tijd maar door.

De rechtbank hoorde ook nog meer opnames van vechtpartijen tussen Depp en Heard.

In de audio is onder meer te horen dat Depp zegt dat hij zichzelf uit de situatie wil verwijderen om te de-escaleren en te “ontsnappen” aan de gevechten, terwijl Heard hem aanspoort om niet meer weg te rennen, zodat ze hun geschil kunnen oplossen.

In een ander stukje audio-opname gaf Heard toe ooit een fysiek gevecht met Depp te zijn begonnen. “Je bent niet geslagen. Je bent geraakt...”, zei ze onder meer tegen Depp.

In een andere opname zegt Depp: “Ik heb je een kopstoot gegeven op je f****** voorhoofd. Dat breekt geen neus.”

© EPA-EFE

Eerder kreeg de rechtbank een foto van maart 2013 te zien met daarop een glas whisky op tafel en wat witte lijnen poeder.

De advocaat van Heard, Benjamin Rottenborn, vroeg aan Depp: “Drink je ‘s ochtends al whisky?”

Depp antwoordde: “Is happy hour niet elk moment?”, wat toch ook eens voor een vrolijke noot in de rechtszaal zorgde.

En zo blijft deze zaak maar aanslepen. Maandag gaat een nieuwe week in.

Drugs op huwelijk

Intussen is in de wandelgangen nog een pittig details opgedoken.

Het programma voor het huwelijk van Amber Heard en Johnny Depp in 2015 bestond onder meer uit de ceremonie zelf, een diner, maar ook uit ’drank en drugs’. Dat stond zo letterlijk op het programma dat de gasten kregen.

Volgens Depp was er in de aanloop naar de bruiloft een programma uitgeschreven, ’geprint en verstuurd’, zodat de gasten precies wisten wat hen wanneer te wachten stond.

Toen hem gevraagd werd welke drugs Depp zelf genomen had die dag, antwoordde hij: „Om eerlijk te zijn weet ik niet hoeveel MDMA zij hadden gehad, maar voor mij zou het nemen van MDMA een verspilling van de drug zijn geweest, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zou iemand anders zijn high zijn ontnomen hebben, want het zou op mij geen effect meer hebben.”

.

