FC Volendam keert na dertien jaar terug naar de Eredivisie (met één Belgische huurling)

FC Volendam heeft zich verzekerd van een terugkeer naar de Eredivisie, de hoogste klasse in Nederland. De Volendammers, onder leiding van trainer Wim Jonk, wonnen hun uitwedstrijd bij FC Den Bosch met 1-2 en verzekerden zich daarmee van een plek bij de eerste twee in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Er speelt momenteel één Belg bij Volendam: Francesco Antonucci, die wordt gehuurd van Feyenoord.

In het seizoen 2008-2009 kwam Volendam voor het laatst uit op het hoogste niveau. ‘De Heen en Weer’, zoals Volendam in Nederland wordt genoemd vanwege de vele degradaties en promoties, was het afgelopen decennium al meerdere keren dichtbij promotie.

Josh Flint zette FC Volendam in de 21ste minuut op voorsprong en na een halfuur maakte Robert Mühren (ex-Zulte Waregem) er 0-2 van. Voor Mühren was het al zijn 28ste doelpunt van het seizoen. Sebastiaan van Bakel deed in de 77ste minuut iets terug voor Den Bosch, maar Volendam hield in het spannende en grimmige laatste kwartier stand. Bij Volendam viel onze landgenoot Franco Antonucci na 68 minuten in.

Het duel werd vijf minuten voor tijd stilgelegd omdat toeschouwers voorwerpen op het veld gooiden. Beide ploegen konden even later opnieuw hervatten. In de beginfase was er al oponthoud omdat er vuurwerk werd afgestoken.

Eerder wist FC Emmen al promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. De koploper heeft met nog twee speeldagen te gaan zes punten meer dan Volendam en heeft dus volgende week aan een punt voldoende voor de titel. (belga)