Belabberde houding van Poetin zorgt opnieuw voor vragen over zijn gezondheid

Er duiken opnieuw geruchten op over de slechte gezondheid van de Russische president Vladimir Poetin (69). Aanleiding zijn beelden van zijn ontmoeting met zijn defensieminister, waarop Poetin er erg belabberd bijzit.

Poetin zat donderdag samen met zijn defensieminister Sergei Shoigu om de militaire strategie ten aanzien van de Oekraïense havenstad Marioepol te bespreken.

Het Kremlin verspreidde daar achteraf beelden van, maar veel toeschouwers zagen vooral 2 mannen die er allebei erg belabberd uitzagen, waarbij opnieuw geruchten opstaken dat Poetin ernstig ziek zou zijn.

Een Russische journalist schreef begin april al eens dat Poetin aan kanker lijdt. Dat werd toen door het Kremlin in alle toonaarden ontkend. Maar volgens Britse en Amerikaanse media zijn ook verschillende Westerse inlichtingendiensten ervan overtuigd dat Poetin ernstig ziek is. Dat zou mede verklaren waarom hij de jongste maanden erg teruggetrokken leeft, en nog maar weinig ontmoetingen inplant.

Over wat de Russische president juist mankeert, lopen de meningen uiteen. Op de beelden van donderdag valt op dat de Russische president erg onderuit gezakt zit in zijn stoel en met zijn rechterhand quasi de hele tijd de hoek van de tafel omklemt. Hij lijkt er ook niet in te slagen zijn voeten stil te houden, die de hele tijd op- en neergaan.

Volgens de Britse politica Louise Mensch kan dat erop wijzen dat Poetin aan Parkison lijdt. “dat hij met zijn ene hand zo nadrukkelijk de tafel vasthoudt, is om ervoor te zorgen dat niemand zijn trillende hand ziet”, aldus Mensch.

Eerder deze maand waren er berichten dat bij Poetin schildklierkanker was vastgesteld, waarbij sommigen ook wezen op het opgeblazen gezicht van Poetin, wat een symptoom van deze vorm kanker kan zijn.

Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zijn berichten over de slechte gezondheid van Poetin “complete fictie.” (wer)