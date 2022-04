Anderlecht-vrouwen kloppen Standard en kunnen de titel al ruiken

Anderlecht heeft vrijdag op de zevende speeldag van play-off 1 in de Scooore Super League, het Belgisch kampioenschap vrouwenvoetbal, Standard geklopt met 2-0. De overwinning was een grote stap naar een negende Belgische kampioenstitel, de vijfde op rij.

Anderlecht maakte het verschil in de eerste helft met een doelpunt van Charlotte Tison (24’). Kort voor de pauze verdubbelde Sarah Wijnants (42’) de score voor de Mauves. In de tweede helft behielden de speelsters van coach Johan Walem hun voorsprong, terwijl Standard met tien vrouwen kwam te staan nadat Marinucci met rood werd weggestuurd (53’).

In het klassement verstevigt Anderlecht haar eerste plaats met 38 punten, acht meer dan eerste achtervolger Oud-Heverlee Leuven. Als Anderlecht woensdag tegen OHL niet verliest, is het opnieuw kampioen.

In play-off 2 won Femina White Star met 1-2 bij Charleroi. In het klassement staat White Star negende met 10 punten, vier meer dan rode lantaarn Charleroi. Gent domineert play-off 2 met vijf overwinningen in evenveel wedstrijden.