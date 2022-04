Cabinepersoneel Ryanair in Zaventem en Charleroi begint aan driedaagse staking

De christelijke vakbond ACV kondigde de staking een week geleden aan, omdat onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst over de lonen en premies voor het cabinepersoneel spaak liepen. Er is ook onvrede omdat Ryanair, dat drie jaar geleden aanvaardde om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen, nog altijd een aantal “basisvoorwaarden” niet respecteert. Lonen zouden niet correct worden uitbetaald en er is geen hr-dienst in België, klonk het.

De Ierse luchtvaartmaatschappij moet door de stakingsactie tientallen vluchten die vrijdag, zaterdag en zondag van en naar Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) zouden vliegen, annuleren. Volgens de christelijke vakbond gaat het om alle vluchten die zouden worden uitgevoerd met in België gevestigd cabinepersoneel.

Op vrijdag zijn twee op de drie Ryanair-vluchten van en naar Charleroi geschrapt (88 van de 132 geplande vluchten), op Brussels Airport gaat het om tien vluchten of een derde van het normale vluchtschema. De impact op zaterdag en zondag is nog niet duidelijk.

Ryanair zelf zei eerder dat “meer dan de helft” van het normale vluchtschema wel uitgevoerd zal worden, maar dat blijkt vrijdag alvast niet het geval. “Ondanks de voortdurende pogingen van Ryanair om te onderhandelen met onze Belgische vakbond, heeft die besloten over te gaan tot een zinloze, eenzijdige stakingsactie op de luchthavens van Charleroi en Zaventem die de reisplannen van duizenden passagiers zal verstoren”, aldus de directie. Zij zegt zich volledig te houden aan de Belgische arbeidswetgeving en aan de sociale en fiscale wetgeving.

Ryanair telt zowat 650 personeelsleden in België. De piloten nemen niet deel aan deze staking, maar ook voor hen lopen er onderhandelingen.

Schadevergoedingen

De laatste staking bij Ryanair in België dateert van september 2018. Toen legde het personeel vier dagen het werk neer, waardoor 172 vluchten werden geschrapt of vertraagd. De maatschappij bereikte onlangs een akkoord met consumentenorganisatie Test Aankoop over de schadevergoeding voor de zowat 33.000 passagiers die toen getroffen werden.

Ook nu hebben de getroffen passagiers recht op een alternatieve vlucht of anders op een terugbetaling en een schadevergoeding, zo zeiden zowel staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) als Test Aankoop in de aanloop naar de staking. De schadevergoeding bedraagt 250, 400 of 600 euro, afhankelijk van de afstand van de geannuleerde vlucht. En ook wie op de eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, heeft recht op een schadevergoeding.