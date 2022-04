Aardbeving in zuiden van Bosnië, voelbaar in hele Balkan

In het ziekenhuis van Mostar overleed een vrouw nadat een rotsblok op haar huis was gevallen. — © AFP

Het zuiden van Bosnië-Herzegovina is vrijdagavond opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,7. De beving was voelbaar in de gehele Balkan, meldt het Amerikaanse geologische instituut (USGS). Volgens plaatselijke media vielen er één dode en verschillende gewonden.