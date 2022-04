Paul Magnette pleit voor basisinkomen voor jongeren

PS-voorzitter Paul Magnette verdedigt zaterdag in L’Avenir het idee van een basisinkomen voor jongeren van 18 tot 25 jaar. “Ik denk dat dat zinvol is, want op die leeftijd zijn er meer ongelijkheden en die zullen gestalte krijgen in de rest van het leven”, aldus Magnette.

Die ongelijkheden ziet de voorzitter van de Parti Socialiste “tussen zij die kunnen studeren en zij die dat niet kunnen, zij die moeten werken om een studie te betalen en zij die dat niet moeten doen, zij die gratis stage kunnen lopen en zij die zich dat niet kunnen permitteren, zij die een goed salaris hebben en zij die een heel laag salaris hebben enzovoort.” Het basisinkomen voor jongeren komt er “idealiter” op Europees niveau, laat Magnette nog optekenen. “Europa heeft nood aan dergelijke mobiliserende projecten”, besluit hij.

Geen algemeen basisinkomen

Het idee van een algemeen basisinkomen vindt Magnette dan weer niet te pruimen. “Ze zeggen: ‘We geven je 1.000 euro, of je nu werkloos bent, gepensioneerd bent of werkt en daarna zoek je het maar uit’. Ten eerste is dat ver onder de armoedegrens en dus onvoldoende. Het zou een algemene sociale regressie zijn, wat niet verwonderlijk is uit de mond van de MR. Ten tweede geef je een enorme macht aan de werkgevers, die kunnen zeggen: ‘Je hebt al 1.000 euro, ik geef je er nog 500 en daarmee moet je je redden om te overleven.’“

De formule van een basisinkomen voor jongeren lijkt de PS-voorzitter interessanter. Dat idee verdedigt hij naar eigen zeggen in een boek over ecosocialisme, dat hij schreef met Hugues Bayet (federaal parlementslid voor PS) en dat verschijnt in oktober.