Opnieuw wereldrecord in het vrouwenvoetbal: 91.648 fans in Camp Nou voor halve finale Champions League

Het vrouwenvoetbal boomt in Spanje. Vorige maand werd het recordaantal toeschouwers voor een vrouwenwedstrijd al gebroken in Barcelona, vrijdagavond was dat opnieuw het geval. Voor de kwartfinale van de Champions League waren er 91.553 fans, voor de halve finale waren dat er nog iets meer: 91.648.

Op 30 maart ontving Barcelona eeuwige rivaal Real Madrid in Camp Nou voor de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. Het record qua aantal toeschouwers stond voor die wedstrijd nog op 60.739 toeschouwers, in 2019 in het Madrileense Metropolitanostadion tussen Atlético en FC Barcelona. De drukst bezochte interland is de finale van het WK 1999 tussen de Verenigde Staten en China. In de Rose Bowl van Pasadena, in de buurt van Los Angeles en tevens het stadion waar vijf jaar eerder de WK-finale tussen Brazilië en Italië gehouden werd, namen toen 90.185 toeschouwers plaats.

Barça stootte door naar de halve finales, waarin het uitkwam tegen Wolfsburg. Vrijdagavond stond de heenwedstrijd op het programma. De Duitse vrouwen bleken een maatje te klein voor de Catalaanse: het werd 5-1. De terugwedstrijd lijkt dus overbodig te worden. Barcelona is net als vorig jaar goed op weg om de Champions League te winnen. In de andere halve finale een Frans onderonsje: Olympique Lyon en Paris Saint-Germain nemen het zondagnamiddag tegen elkaar op.

