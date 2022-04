Reuzegommers over cultuur van drank, jointjes en steeds harder wordende proeven: “Voor ons was dat normaal, maar dat was niet normaal”

Ze leefden in een waan, zeiden ze, de achttien Reuzegommers betrokken bij de dood van Sanda Dia (20). Een waan van alcoholmisbruik, elitair haantjesgedrag en loodzware fysieke en mentale proeven waar geen van de leden ooit stil bij stond. “We voerden blindelings de doop uit die we zelf hadden ondergaan. We dachten daar nooit over na”, zei Zaadje, de preses van Reuzegom. En dus overwoog niemand op 5 december 2018 om voor de stervende Sanda Dia (20) een ambulance te bellen.