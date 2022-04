Opnieuw een mijnongeluk in Polen: 10 vermisten

Bij een ongeval in een Poolse mijn zijn tien mensen vermist geraakt. Dat meldt mijnexploitant JSW zaterdag in een persbericht. Het gaat om het tweede mijnongeluk in een week tijd in Polen. Woensdag waren vijf mijn- en reddingswerkers omgekomen en raakten zeven anderen vermist bij een ongeval in een mijn van dezelfde exploitant.

Het nieuwe ongeval vond plaats in de steenkoolmijn van Zofiowka in het zuiden van het land. Volgens JSW werd de mijn ‘s nachts rond 03.40 uur opgeschrikt door een beving, die gepaard ging met groot lek van methaangas. In 2018 waren in dezelfde mijn vijf kompels om het leven gekomen.

In de mijn in Pniowek, in de provincie Silezië eveneens in het zuiden van land, vond woensdag een explosie plaats met methaangas op een diepte van duizend meter. Op dat moment bevonden zich 42 mijnwerkers in de buurt van de explosie.

Steenkool is nog steeds een belangrijke energiebron voor Polen, goed voor 70 procent van de energieproductie.De voorbije jaren waren er verschillende mijnongevallen. In 2018 lieten bijvoorbeeld vijf mensen het leven in de mijn van Zofiowka. De sector was in 2021 goed voor bijna 80.000 werknemers.