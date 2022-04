Het gaat over identiteit en geheimen, over de seksuele revolutie, over veeartsen en bricoleren met een thermos, over schenenschoppers en beeldenbestormers. En toch is historica Tinne Claes (30) de eerste die de geschiedenis van de spermabank te boek stelt. Ze moest diep graven, omdat zoveel betrokken jarenlang wel moésten zwijgen. “Eigenlijk heeft die geschiedenis ook iets heel erg tragisch."