Nu ook fouten in de eindafrekening van klanten van failliete Vlaamse Energieleverancier

De gedupeerden schrokken danig toen de eindafrekening in de bus viel. Het gaat om mensen die hoopten nog een som terug te krijgen, maar nu nog moeten opleggen. Bij de ene gaat het om 200 euro, iemand anders zou plots 675 euro moeten bijbetalen in plaats van goed 2.000 euro terug te krijgen. “Wij particulieren zijn al de dupe van dit hele verhaal omdat we ons geld allicht nooit zullen terugzien, en nu vragen ze nog meer”, zegt die man aan VRT NWS. De problemen zijn uiteenlopend: een foute meterstand, de productie van zonnepanelen die niet meegerekend is, energie-injecties op het net die niet meegerekend zijn...

De Vlaamse Energieleverencier ging in december failliet onder druk van de stijgende energieprijzen. Curatoren Maarten Bentein en Michiel Verraes handelen het faillissement af en stellen op dit moment de eindafrekeningen. Ze doen dat op basis van meterstanden die ze doorkrijgen van netbeheerder Fluvius. Bij digitale meters kan Fluvius die zelf makkelijk uitlezen, bij analoge maakt de netbeheerder een schatting op basis van het voorbije verbruik. Alleen houdt die geen rekening met bijvoorbeeld recent geïnstalleerde zonnepanelen. In het dossier van de man die 675 euro moet bijbetalen, maakt Fluvius dan weer gewag van een menselijke fout. Volgens Fluvius is er geen sprake van een structureel probleem.

Wie een fout vermoedt, laat dat best via mail of aangetekend schrijven weten aan de curatoren, zeggen die laatsten. In tussentijd moeten ze nog niet betalen. Klanten klagen echter dat de curatoren onbereikbaar zijn. “Op dit moment is het niet haalbaar om alle reacties snel te beantwoorden”, zegt curator Maarten Bentein aan VRT NWS. “Het zal wat tijd in beslag nemen, maar we zullen sowieso alles bekijken.”