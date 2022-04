Geflopt bij Zulte Waregem, promotieheld in Nederland: Robert Mühren zit aan 92 (!) doelpunten in afgelopen drie seizoenen

Sinds vrijdagavond is het zeker: FC Volendam keert na dertien jaar terug naar de Eredivisie, de hoogste klasse in Nederland. Oude bekende Robert Mühren (32) heeft een bijzonder groot aandeel in die promotie. De ex-spits van Zulte Waregem zit alweer aan 28 competitiegoals. Vorig seizoen maakte hij er 38 voor SC Cambuur, het jaar daarvoor 26. Fenomenale statistieken.

Bij Zulte Waregem wilde het voor Robert Mühren nooit lukken. De Nederlandse spits werd in de winter van 2017 naar België gehaald, waar hij bij Essevee zijn eerste buitenlandse avontuur aanging. Voor Nieuwjaar maakte hij destijds indruk bij AZ in de Eredivisie met zes doelpunten uit twaalf wedstrijden. Zulte Waregem kaapte hem weg, maar de Nederlander kwam niet verder dan twaalf wedstrijden en twee doelpunten in de Belgische hoogste klasse.

Een toekomst bij Zulte Waregem had hij niet. Vanaf 2018 volgden er uitleenbeurten naar NAC Breda, Sparta Rotterdam en SC Cambuur. Vorige zomer liep zijn contract in België af en trok hij transfervrij naar FC Volendam, zijn jeugdclub.

92 goals

Sinds Mühren in 2019-2020 weer in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie ging spelen, begon hij weer aan de lopende band te scoren. In zijn eerste seizoen bij SC Cambuur kwam hij aan 26 goals en zeven assists, vorig seizoen scoorde hij er liefst 38 en deelde hij ook nog eens veertien assists uit. Hij promoveerde naar de Eredivisie, maar koos ervoor om naar zijn jeugdclub FC Volendam te trekken en in de tweede klasse actief te blijven.

Bij FC Volendam ging het dit seizoen opnieuw van een leien dakje voor Mühren: 28 goals en twaalf assists tot dusver. En opnieuw promotie naar de Eredivisie. De kans is groot dat hij volgend seizoen wel gewoon bij Volendam blijft en weer in de hoogste Nederlandse voetbalklasse aantreedt. En dat met zijn jeugdclub. Wat een sprookje!

