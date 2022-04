“Russische troepen boekten afgelopen 24 uur geen grote vooruitgang”

Russische troepen hebben in de afgelopen 24 uur geen grote vooruitgang geboekt in Oekraïne, zo meldt de Britse militaire inlichtingendienst zaterdagochtend. Dat is ondanks de toegenomen militaire activiteit. Tegenaanvallen van het Oekraïense leger “blijven de Russische inspanningen belemmeren”.

Daarnaast stelt de inlichtingendienst dat de hevige gevechten bij Marioepol doorgaan, terwijl Rusland claimt vrijwel de hele stad ingenomen te hebben. Dat zou zorgen voor vertraging van het Russische plan om de Donbas te veroveren. Verder hebben de Russische troepen de lucht en zee niet onder controle vanwege “de effectiviteit” van de Oekraïense verdediging.

Volgens de generale staf van Oekraïne hebben de Russische troepen het aantal aanvallen in de Donbas-regio opgetrokken. “Naar Donetsk toe, voert de vijand aanvallen uit over heel de frontlinie.”

Volgens Kiev zijn de grootste Russische aanvallen gericht op de grootstad Sjevjerodonetsk in de regio Loehansk. Ook wordt gewag gemaakt van aanvallen op Roebizjne, Popasna en Marjinka. De aanvallen zijn afgeweerd, klinkt het. Ook is er sprake van aanvallen in gebieden meer naar het noorden, in de regio Kharkiv, en het zuiden. De informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

“Straaljager en helikopters neergehaald”

Rusland beweert ondertussen dat het een Oekraïense straaljager (type Su-25) heeft neergeschoten en dat het ook drie helikopters (type Mi-8) heeft vernietigd in de regio van Charkov, zo meldt BBC News. De melding kon wel niet door een onafhankelijke bron worden geverifieerd.