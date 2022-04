Inwoners van Marioepol lopen door een verwoeste wijk in het oosten van de stad, dat onlangs onder controle is gekomen van Russische en pro-Russische militairen. — © Maximilian Clarke/belga

Het was geen goede week voor Oekraïne. Rusland is sneller dan verwacht zijn offensief in de Donbas begonnen, de belangrijke havenstad Marioepol is verloren en Moskou aast nu openlijk op het hele zuiden van het land.