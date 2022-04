Tien wagens beschadigd bij kelderbrand in Elsene

Bij een felle brand in een ondergrondse garage in Elsene zijn zaterdagochtend tien wagens zwaar beschadigd geraakt. Drie wagens zijn volledig uitgebrand, zeven andere hebben fikse schade opgelopen. Dat meldt de Brusselse brandweer. “Het branddetectiesysteem in de garage heeft wel naar behoren gewerkt en heeft ons werk heel wat vergemakkelijkt”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De brand in de Kruisstraat in Elsene werd zaterdagochtend omstreeks 06.00 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer hing er een dikke rookwolk op de vijfde verdieping van het gebouw maar daar bleek geen brand te woeden. Wel kwam daar het rookafvoersysteem van de ondergrondse garages uit.

“De brand bleek te woeden op de derde kelderverdieping, waar verschillende wagens stonden”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Het branddetectiesysteem daar heeft wel goed gewerkt, en heeft een brandgordijn doen zakken, zodat de garage gecompartimenteerd werd. Het rookafzuigsysteem was ook heel performant, zodat er in die garage geen rook hing en de hitte er beperkt was gebleven, wat het werk van onze mensen aanzienlijk heeft vergemakkelijkt.”

Een zeventigtal bewoners werd omwille van de brand wel geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen zaal. Na de bluswerken konden zij naar hun flats terugkeren. “Dankzij het rookafzuigsysteem had er zich ook geen rook verspreid in het gebouw, zodat wij niet moesten ventileren”, aldus nog de brandweerwoordvoerder. “De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.”