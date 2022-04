Russen lijken geen genoegen te nemen met enkel de Donbas: “Voor Oekraïne zou het een absoluut rampscenario zijn”

Rusland schaalt z’n ambities weer op. Het wil nu toch niet alleen de oostelijke Donbas-regio veroveren, maar ook heel het zuiden. Daarmee zou het Oekraïne afsnijden van de zee en een route vrijmaken naar Transnistrië, een pro-Russische regio in Moldavië. “Als Rusland ook vandaaruit binnenvalt, dan kan de weegschaal in hun voordeel doorslaan”, zegt militair expert Peter Wijninga.

Rusland lijkt de fiasco’s bij Kiev en in het noorden van Oekraïne verteerd te hebben. De verovering van Marioepol, met uitzondering van de Azovstal-fabriek, inspireerde de Russische topgeneraal Roestam Minnekajev alvast tot forse uitspraken. Naast de verovering van de Donbas, wil Rusland in deze “tweede fase van de speciale militaire operatie” ook het zuiden van Oekraïne volledig onder controle krijgen.

Dat is deels al het geval. Het gebied tussen de Krim en de Donbas-regio hebben de Russen veroverd. Volgens Minnekajev is het de bedoeling om ook westwaarts te trekken en een corridor te creëren tot aan Transnistrië, een smal strookje land dat geprangd zit tussen Moldavië en Oekraïne. Het is deel van Moldavië, maar scheurde zich in 1990 eenzijdig af. Niemand erkent het, op Rusland na. Minnekajev maakt zich sterk dat het pro-Russische Transnistrië baat heeft bij zo’n corridor. Toeval of niet: Moldavië zette vrijdag een eerste stap richting EU-lidmaatschap.

Oekraïne zou dan volledig afgesneden worden van de Zwarte Zee. “Dat zal druk zetten op de Oekraïense economie”, zegt de generaal, die zijn uitspraken deed tijdens een ontmoeting met defensiebedrijven in de stad Jekaterinenburg.

Novorossia

Of de generaal voor zijn beurt sprak dan wel de lijn van het Kremlin verkondigt, is onduidelijk. De voorbije weken gaf Rusland aan zich volop toe te leggen op de verovering van de Donbas. Het offensief daar vordert momenteel traag. En eerder in de oorlog probeerde het Russische leger al eens op te rukken richting havenstad Odessa en verderop Transnistrië, maar dat mislukte. Oekraïne kon in die regio zelfs gebied heroveren. Bovendien is een Russisch aanval vanop zee onwaarschijnlijk nu het vlaggenschip Moskva is gezonken.

Militair expert Peter Wijninga van het HCSS — © DBA

“Ik hoop dat de generaal voorbarig communiceerde, maar je mag het niet zomaar opzijschuiven”, zegt defensie-expert Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). “Er zijn weinigen die tegen Poetin ingaan en de Russische staatsmedia heeft de boodschap ook verspreid.” Hij stipt aan dat de verovering van het oosten én het zuiden al lang in het Kremlin speelt. Poetin noemt de hele regio Novorossia of Nieuw-Rusland, een term die verwijst naar de 18de eeuw, toen tsarina Catharina De Grote het gebied annexeerde.

Kansloos?

De komende dagen zal duidelijk worden of Rusland een nieuw offensief wil beginnen. Wijninga vindt het opvallend dat de uitspraak kort na de zelfverklaarde zege in Marioepol komt. “Mogelijk zullen de duizenden soldaten die ze daar vrijspelen niet naar het noorden maar naar het westen trekken.” Daar een doorbraak forceren, wordt geen sinecure. Russische soldaten moeten eerst voorbij Mykolajiv, een stad met een half miljoen inwoners die tot nog toe succesvol weerstand biedt. Daarna wacht het nog grotere Odessa. De havenstad bereidt zich al weken voor en is een 'fort’. Andrij Jermak, stafchef van Oekraïens president Volodimir Zelenski, is er daarom gerust in. Het zou niet de eerste keer zijn dat Rusland plannen moet wijzigen door nederlagen op het terrein, klinkt het op sociale media.

Maar Wijninga acht de Russen niet bij voorbaat kansloos. “Als Rusland ook vanuit Transnistrië binnenvalt, dan kan de weegschaal in hun voordeel doorslaan.” Daar bevindt zich een contingent met 1.500 Russische soldaten. Geruchten dat het zou zijn uitgebreid, worden door Moldavië zelf ontkend. Wijninga wijst erop dat de generaal niet sprak over de inname van Odessa. “Ze kunnen de stad ook links laten liggen en afsnijden van de buitenwereld. Voor Oekraïne zou het verlies van de twee havens een absoluut rampscenario zijn.”