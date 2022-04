U twijfelt niet: Club Brugge wordt straks landskampioen, we krijgen géén barragematch en volgend jaar drie Brusselse clubs in 1A

Sportwereld.be-surfers zijn intelligente mensen, daar twijfelen wij helemaal niet aan. We vroegen dan ook uw deskundige mening over de nakende play-offs in de Jupiler Pro League. Wie wordt landskampioen, wie pakt de overige Europese tickets, wie wint de Europe play-offs en speelt RWDM of Seraing volgend jaar in 1A? Het resultaat van onze poll leest u hier.

We vallen met de deur in huis: Club Brugge wordt landskampioen, en daar kan zelfs geen misverstand over bestaan. De remonte die blauw-zwart de afgelopen weken heeft ingezet is duidelijk sterk genoeg om leider Union helemaal te overvleugelen in de Champions’ play-offs. 65% tegen 25%, duidelijk kan niet.

Maar de Unionisten krijgen wel een troostprijs: de sportwereld.be-surfer verwacht dat Union als tweede zal eindigen. Daar is 56% van de mensen helemaal van overtuigd. Een plekje in de voorrondes van de Champions League voor hen dus. Het Europa League-ticket gaat naar Anderlecht, en Antwerp sluit het rijtje af en mag als vierde in de Champions’ play-offs naar de Conference League.

Het hoeft daarvoor zelfs geen barragematchen tegen de winnaar van de Europe play-offs te spelen, want bekerwinnaar AA Gent gaat daar zonder enige twijfel lopen met de hoofdprijs. Maar gezien zij al een beter Europees ticket op zak hebben, hoeven die barragematchen dus al niet gespeeld te worden.

Als laatste wierp u ook uw licht op de promotie play-offs tussen RWDM en Seraing. Goed nieuws voor de oude bekenden uit Molenbeek, want u ziet hen met overmacht die confrontatie winnen.

De uitslag van onze poll: