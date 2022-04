Contact verloren met Japans pleziervaartuig met 30-tal opvarenden

Een pleziervaartuig met bijna 30 opvarenden is zaterdag nabij het noorden van Japan vermist geraakt. De bemanning had voordien een noodoproep uitgestuurd dat de boot aan het zinken was, zo melden lokale media. De kustwacht heeft een reddingsoperatie opgestart, dixit een lokale kustwachtverantwoordelijke. Verdere details gaf de verantwoordelijke niet.

Volgens de Japanse openbare omroep NHK had de bemanning van de boot, de Kazu 1, een noodoproep uitgestuurd. Het vaartuig bevond zich ter hoogte van het schiereiland Shiretoko in het noordoosten van Hokkaido. Dat is het meest noordelijke eiland van de vier grote eilanden van de Japanse archipel. Nadien zou het contact verloren gegaan zijn. Vier uur na de oproep zouden helikopters en reddingsschepen aangekomen zijn in het gebied.