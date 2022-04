Franse presidentsverkiezingen al afgetrapt in overzeese gebieden

In de overzeese gebieden van Frankrijk is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen al begonnen. Onder meer de inwoners van het kleine eilandgebied Saint-Pierre-et-Miquelon, voor de kust van Canada, trokken zaterdagochtend lokale tijd reeds naar het stemlokaal. Het gros van de Fransen brengt zondag een stem uit.

De inwoners van Saint-Pierre-et-Miquelon trapten de tweede ronde af waarin president Emmanuel Macron het opneemt tegen Marine Le Pen. Daarna volgen Guyana, in Zuid-Amerika, en de Franse eilanden in de Antillen, de Stille en de Indische Oceaan. De overzeese gebieden stemmen al zaterdag omwille van het tijdsverschil met het vasteland. Daar is om middernacht de campagne officieel afgelopen. Meetings, het uitdelen van pamfletten en dies meer is op de dag voor de verkiezingen niet meer toegestaan.

In die eerste ronde kreeg Macron, de leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam. De 53-jarige Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National (RN), het vroegere Front Nationale, kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen. Peilingen van donderdag gaven de 44-jarige Macron 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen.