Azovstal-fabriek Marioepol wordt volgens Kiev gebombardeerd

Rusland heeft de luchtaanvallen op de Azovstal-fabriek in Marioepol hervat. Dat heeft Oleksij Arestovitsj, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zaterdag verklaard via Telegram. Hij spreekt ook van een bestorming, maar zegt dat de verdedigende troepen ondanks hun moeilijke situatie tegenaanvallen uitvoeren. De uitspraken konden niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Russisch president Vladimir Poetin had donderdag verklaard dat de “bevrijding van Marioepol een succes is”. De stad is in handen van de Russen, op de staalfabriek na. Poetin beval de staalfabriek niet te bestormen, maar eerder te blokkeren. Een bestorming is in zijn ogen “niet gepast”. Volgens hem dient “de zone op dergelijke manier” afgegrendeld te worden “dat geen enkele vlieg kan passeren”.

Het Azovbataljon, een afdeling met extreemrechtse sympathieën van het Oekraïense leger die mede de site verdedigt, deelde zaterdag via YouTube nieuwe beelden waarop tientallen vrouwen en kinderen te zien zijn die zich in de site verschansen.

Naar schatting hebben zo’n 2.000 Oekraïense strijders zich verschanst in het complex van Azovstal, dat 11 vierkante kilometer groot is. Het gaat vooral om leden van het Azovbataljon. Volgens de Oekraïense regering schuilen ook zo’n duizend burgers en vijfhonderd gewonde militairen in de gangen onder de staalfabriek.

