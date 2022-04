Beelden tonen het leven in schuilkelder in Oekraïense Azovstal-fabriek: “We willen naar huis”

Het Oekraïense Marioepol is bijna volledig overgenomen door de Russen, maar in de Azovstal-staalfabriek duiken nog steeds heel wat Oekraïeners onder. Vrouwen en kinderen schuilen er al wekenlang terwijl ze hunkeren naar hun thuis en de buitenlucht. “We willen de zon zien”, klinkt het

