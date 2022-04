“Slachtoffers gebombardeerde theater Marioepol overgebracht naar massagraf”

Overleden slachtoffers van het in maart gebombardeerde theater in de Zuid-Oekraïense stad Marioepol worden overgebracht naar een massagraf buiten de stad. Dat bericht The Kyiv Independent zaterdag. De onafhankelijke Oekraïense krant baseert zich op een adviseur van de burgemeester.

In de schuilkelder van het theater zouden zo’n duizend mensen hebben gezeten toen het werd aangevallen. De lokale autoriteiten zeiden te vrezen voor driehonderd doden als gevolg van het bombardement. The Kyiv Independent schrijft dat Russische bezetters bij het theater puin aan het opruimen zijn en gevonden lichamen meenemen naar een massagraf in het dorp Manhush, 20 kilometer ten westen van Marioepol.

Het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies deelde donderdag satellietbeelden van het graf. Maxar telde aan de hand van de beelden ruim 200 nieuwe graven. Volgens de lokale autoriteiten zijn daar mogelijk 3.000 tot 9.000 lichamen begraven, een cijfer dat niet onafhankelijk is bevestigd.

LEES OOK. Nieuw massagraf ontdekt in Marioepol

De twee maanden durende oorlog heeft desastreuze gevolgen voor Marioepol, dat inmiddels bijna volledig onder Russische controle staat. De stad ligt in puin en het merendeel van de bevolking is gevlucht. De ongeveer 100.000 achtergebleven inwoners leven in erbarmelijke omstandigheden. Het is niet duidelijk hoeveel doden er zijn gevallen. Volgens de burgemeester gaat het om zeker 22.000 burgers.