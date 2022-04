Premier Alexander De Croo (Open VLD): “Democratie niet laten kapotmaken door nuttige idioten van Poetin”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil de democratie niet laten kapotmaken door “de nuttige idioten die Vladimir Poetin ook bij ons voor zijn kar heeft weten te spannen”. Dat heeft hij zaterdag betoogd op een congres van zijn partij Open VLD over de liberale democratie in Gent.

Volgens De Croo toont de Russische inval in Oekraïne eens te meer aan dat democratie, vrijheid en de westerse waarden nooit verworven zijn. En niet enkel in Moskou, maar ook in Europese landen zijn er politieke krachten die burgerlijke vrijheden onder druk zetten en “illiberale” bestuursmodellen willen installeren.

“We zullen moeten opstaan tegen iedereen die van binnenuit of van buitenaf onze democratie probeert te ondermijnen, mensen tegen mekaar opzet, onrust en angst zaaien en zo ons sociaal model en onze welvaart kapot maakt”, zo betoogde De Croo zaterdag tijdens de slotspeech van het congres.

“Russische troepen zitten ook in uw broekzak”

De premier verwees onder meer naar de vanuit Rusland aangestuurde “desinformatiecampagnes” op sociale media die proberen mensen tegen elkaar op te zetten en de liberale democratie proberen te ondermijnen. “De strijd wordt vandaag niet enkel gevoerd op de open vlaktes van de Donbas. De Russische aanvalstroepen zitten ook in uw broekzak, op uw smartphone”.

Daarnaast kunnen leiders als Poetin rekenen op “de hand-en-spandiensten van hun trawanten in onze parlementen”. “Ook in ons parlement zijn er extremistische partijen die zelfs na Boetsja en Marioepol nog altijd met een dubbele tong spreken. Toen wij bezig waren met de veiligheid van ons land en van onze militairen, waren zij hun Facebookpagina’s aan het opkuisen zodat er toch maar geen foto met Poetin of zijn kliek zou opstaan”, stelde De Croo, zonder partijen bij naam te noemen.

Wie de voorbije jaren aanschurkte bij Poetin, is volgens De Croo niet enkel “mee verantwoordelijk voor de wandaden in Oekraïne”, maar ook voor “de zware prijs die de mensen daar vandaag in ons land voor betalen”, onder meer via de torenhoge energiefacturen. “Onze strijd tegen de antidemocratische krachten is dus niet alleen een strijd voor onze waarden. Het is ook een strijd voor onze welvaart. Voor de betaalbaarheid van facturen. En voor de jobs van mensen”, besloot het liberale boegbeeld.