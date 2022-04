Wat een assist (alweer): meesterlijke Kevin De Bruyne pakt uit met loepzuivere voorzet

In de Engelse Premier League is het met nog zes speeldagen te gaan bijzonder spannend in de titelstrijd. Manchester City voelt de hete adem in de nek van Liverpool en wou tegen laagvlieger Watford geen punten laten liggen. Kevin De Bruyne liet het alvast niet aan zijn hart komen en schudde en geweldige voorzet uit zijn sloffen waardoor City al voor de rust op een comfortabele 2-0-voorsprong stond.