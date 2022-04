PORTRET Arno Hintjens: een rebel met lak aan heilige huisjes en al wat naar conformisme stonk

“Ik heb alles gezien en meegemaakt. Genoten van mijn vrijheid. Slecht nieuws kan ik aanvaarden, want ik heb nergens over te klagen.” Zijn eindigheid had Arno (72) omarmd. Maar eraan toegeven deed hij niet. Zelfs kanker hield de chanteur de charme, de peetvader van Brussel en Oostende, niet weg van zijn maîtresse: madame musique. Rock-‘n-roll sterft nooit, wist Arno, maar zonder hem klinkt ze plots minder fel.