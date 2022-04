Gabriel Jesus maakt er vier (!) voor Manchester City in doelpuntenfestijn bij Watford

© Action Images via Reuters

Manchester City heeft zich niet laten verrassen tegen degradatiekandidaat Watford. The Citizens hielden een waar doelpuntenfestival en wonnen met 5-1. Gabriel Jesus was met vier goals de absolute uitblinker.

Het was tot voor kort niet het seizoen van Gabriel Jesus bij Manchester City. De Braziliaan hoopte na het vertrek van Sergio Agüero meer aan spelen toe te komen bij The Citizens, maar kwam bedrogen uit. Dit seizoen kwam Jesus nog maar aan 23 wedstrijden in de Premier League, waarvan de helft als invaller, en wist daarin slechts drie keer te scoren. Met de mogelijke komst van Erling Haaland stonden er dan ook stevige vraagtekens achter de naam van Jesus.

De 25-jarige Braziliaan wou zich dan ook tonen en liet zich van zijn beste kant zien tegen Watford. Al voor de rust trof Jesus twee keer raak, waarvan eentje na een schitterende assist van Kevin De Bruyne. Een hattrick lukte tot voor kort nog niet voor de Braziliaan in de Premier League, en daar wou Jesus verandering in brengen. Meteen na de rust werd de spits op Foster afgestuurd, waarna de Engelse doelman niet anders kon dan Jesus foutief af te stoppen. Jesus eiste de strafschop op en stuurde de Foster naar de verkeerde kant.

Geen drie zonder vier, dacht de spits. Jesus zette zelf de een-twee op met Kevin De Bruyne. De Rode Duivel behield het overzicht en vond zijn Braziliaanse ploegmaat, waarna die zijn vierde van de namiddag tegen de touwen kon trappen. City speelde daarna rustig de wedstrijd uit, met een 5-1-eindstand als gevolg.

