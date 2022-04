Anastasia (23) reed langs mijnen en graven naar Marioepol om haar vader en moeder te redden: “Ik was getuige van een apocalyps”

Terwijl Russische troepen Marioepol omsingelden, riskeerde een Oekraïense vrouw haar leven door op zoek te gaan naar haar ouders. Vast van plan haar moeder en vader terug te vinden in de belegerde Zuid-Oekraïense havenstad, die al bijna twee manden lang zwaar belegerd wordt door de Russen. Frontlinies en blokkades ontwijken: weinigen durfden het aan. Maar Anastasia Pavlova - 23 jaar - deed het. Als een echte heldin. Nu vertelt ze haar verhaal aan de BBC. Over de “apocalyps” waar ze getuige van was.