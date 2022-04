Alles wat u moet weten over de selectie van RWDM, straks mogelijk de derde Brusselse club in 1A

RWDM kent een turbulente geschiedenis, maar is en blijft een ronkende naam in de Belgische voetbalwereld. Straks wordt Racing White Daring Molenbeek misschien wel de derde Brusselse traditieclub op het hoogste niveau, want de ploeg van trainer Vincent Euvrard eindigde op een knappe tweede stek in 1B en ontmoet Seraing in de barrages. Een ideaal moment om de selectie uit te lichten: wie waren de sterkhouders, wat deden de grote namen en welke huurlingen blijven straks aan boord?