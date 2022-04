Stad Oostende eert Arno, zijn as wordt uitgestrooid over zee

Er komt een online en een fysiek rouwregister voor de overleden zanger. Het fysiek rouwregister komt in cultuurcentrum De Grote Post. Dat kan dagelijks van 12 tot 20 uur, vanaf zondag 24 april tot en met zaterdag 30 april. Online deelneming betuigen kan via het online rouwregister op de website van Stad Oostende. Op het interactief en digitaal participatieplatform Ons Oostende kunnen mensen persoonlijke herinneringen aan Arno, de rol van zijn liedjes in hun leven, anekdotes, maar ook beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes delen. Bovendien hangen de vlaggen in de stad halfstok.

De muurtekening van Arno op het stadhuis van Oostende wordt de komende dagen uitgelicht. Dagelijks zullen daar om 19 uur, 20 uur en 21 uur enkele van Arno’s bekendste nummers te horen zijn.

Er komt ook een speciale vertoning van ‘Charlatan’, de documentaire van Dominique Deruddere over het leven van Arno.

Nog volgens de stad zal de as van Arno worden uitgestrooid in zee.