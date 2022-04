Inter zet nieuwe stap richting titel na winst tegen Roma, Dennis Praet maakt zijn wederoptreden bij Torino

In de Italiaanse Serie A is het bijzonder spannend in de titelstrijd. Zowel Napoli, Milan als Inter maken nog kans op de felbegeerde Scudetto. Inter kwam deze speeldag als eerste in actie en kon zo meteen de druk verhogen op zijn concurrenten. Dat deed het ook. Inter had weinig problemen met het Roma van José Mourinho en won met 3-1.

Inter heeft een uitstekende zaak gedaan met het oog op de titel in Italië. De Nerazzurri won met 3-1 van Roma en legt zo de druk bij titelconcurrenten Napoli en AC Milan, die morgen nog in actie komen. Inter begon het best aan de wedstrijd en na een half uur kreeg het ook die verdiende voorsprong. Denzel Dumfries werd het straatje ingestuurd en de Nederlander faalde oog in oog met doelman Rui Patrício niet.

Inter wou de wedstrijd snel in een beslissende plooi leggen en drukte stevig door. Roma zag, maar leek met slechts een doelpunt verschil de kleedkamers in te duiken. Tot de Kroaten van Inter hun moment gekomen zagen. Ivan Perisic ( ex-Club Brugge) vond zijn landgenoot Brozovic en die verdubbelde net voor de rust de Milanese voorsprong. Na de pauze probeerde Roma zich weer in de wedstrijd te knokken. De 3-0 van Martinez sneed echter hun adem af. De 3-1 van Mkhitaryan kwam te laat om Inter nog nerveus te maken.

Dankzij de zege springt Inter voorlopig naar de eerste plek in de Serie A. Het heeft nu een punt voorsprong op stadsgenoot AC Milan. Milan speelt morgen de topper tegen Lazio.

Praet keert terug bij Torino

Nog in Italië mocht Dennis Praet zijn wederoptreden maken bij Torino. De Rode Duivel blesseerde zich in februari aan de voet en stond sindsdien aan de zijlijn. In de wedstrijd tegen Spezia mocht Praet na een uur invallen. De Rode Duivel zag hoe zijn Servische ploegmaat Sasa Lukic Torino op rozen zette met twee doelpunten. De aansluitingstreffer van Manaj kwam te laat.