Verdachte in zaak-Maddie McCann beweert in tv-show een alibi te hebben

Het Duitse gerecht heeft formeel een verdachte aangewezen in de verdwijningszaak van Maddie McCann, maar de man zegt nu een alibi te hebben. De details daarover zouden pas bekendraken binnen enkele dagen, wanneer het exact vijftien jaar geleden is dat het meisje verdween.

“Het nieuws betekent dat het onderzoek nog altijd vordert. Ook al is de hoop klein, we hebben de hoop dat Madeleine nog leeft en dat we met haar herenigd zullen worden nog niet opgegeven”, zeiden Kate en Gerry McCann vrijdag, nadat bekend raakte dat de Duitse politie formeel een verdachte heeft aangeduid in het onderzoek naar de verdwijning van Maddie.

De verdachte zou de Duitse Christian Brückner zijn, de man die eerder al werd veroordeeld voor pedofilie en verkrachting. Hij zit in hechtenis maar zou nu dus ook formeel in staat van beschuldiging gesteld zijn in de zaak rond Maddie. De beslissing om hem officieel als verdachte aan te wijzen zou mogelijk te maken hebben met het feit dat een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt in Portugal.

Alibi

Volgens de Britse krant The Sun zou Brückner aan een tv-zender een interview gegeven hebben. In dat gesprek zou hij verteld hebben dat hij een alibi heeft voor de avond van de verdwijning van Maddie, op 3 mei 2007. De details daarover zijn niet bekend, schrijft de krant nog. Die zullen worden uitgezonden op 3 mei, wanneer het exact vijftien jaar geleden is dat het meisje verdween.

Brückner heeft nooit echt meegewerkt met het onderzoek. Volgens een bron die dicht op de zaak zit in Duitsland zou hij bijna twee jaar lang geweigerd hebben om commentaar te geven. “Het is verbijsterend dat hij al die tijd zweeg en nu met een verklaring zou komen”, klinkt het nog. “En het is nog vreemder dat hij dat in een tv-documentaire doet en niet bij de autoriteiten.”

LEES OOK. Nieuwe details over zaak-Maddie: verdachte maakte zwembaden schoon in hotel waar meisje verbleef

De Duitser zat al langer in het vizier van zowel de Portugese als Duitse politie. Madeleine McCann verdween in mei 2007 in Praia da Luz in het zuiden van Portugal. Na een onderzoek van 14 maanden, waarin zelfs de ouders een tijd verdacht werden, sloot de Portugese politie de zaak af in 2008, om ze uiteindelijk vijf jaar later te heropenen. Pas in 2020 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen het Duitse openbaar ministerie bekendmaakte dat Brückner als verdachte in de zaak werd beschouwd.