Eerste geval van mysterieuze hepatitis bij kinderen in ons land ontdekt: “Nog veel vragen te beantwoorden”

Er is voor het eerst ook een geval van mysterieuze hepatitis bij kinderen in ons land ontdekt. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag gemeld. “Er moeten nog veel open vragen beantwoord worden”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano.

“Het klopt dat we een mogelijk geval hebben doorgeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie en aan het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding”, bevestigt Van Gucht. “Maar tegelijkertijd is het heel belangrijk om duidelijk te stellen dat we niet weten wat er precies aan de hand is. Er zijn nog heel wat open vragen die we beantwoord willen zien.”

Volgens Van Gucht staat het vast dat er binnen dit en enkele weken nog meerdere gevallen zullen gerapporteerd worden in ons land. “Dan zal het zaak zijn om te onderzoeken of er gemeenschappelijke factoren zijn.”

“Mysterieus”

Voor wie het niet meer wist: het coronavcirus werd goed drie jaar geleden ook aangekondigd als een “mysterieuze” longziekte. Wat nadien gebeurde, is geschiedenis. Maar Van Gucht nuanceert. “Dit is van een andere orde, hoor. We weten zelfs nog niet of dit veroorzaakt wordt door iets viraal. Daar is nog meer onderzoek voor nodig. Het benoemde geval is ook nog niet heel uitzonderlijk, we zien ieder jaar gevallen van acute leverontstekingen, soms is de oorzaak onvindbaar.”

Wereldwijd zijn tot nog toe minstens 169 gevallen bekend, waarvan het leeuwendeel in het Verenigd Koninkrijk (114). Daarnaast zijn er ook gevallen vastgesteld in Spanje (13), Israël (12), VS (9), Denemarken (6), Ierland (minder dan 5), Nederland (4), Italië (4), Noorwegen (2), Frankrijk (2), Roemenië (1) en nu dus ook in België (1). Alle patiënten zijn tussen 1 maand en 16 jaar oud. Zeventien kinderen hebben een levertransplantatie moeten ondergaan. Eén kind is overleden.

Maar er is geen reden tot paniek, aldus de viroloog. “Momenteel is het eerder een extra alert voor huisartsen, pediaters en andere medici.” De tot nog toe beschreven symptomen zijn dezelfde als die van leverontsteking. Het doet denken aan buikgriep: zware buikpijn, een gele ontlasting, het wit van de ogen dat geel uitslaat.

Mogelijke oorzaak

Wat aan de oorzaak ligt van de mysterieuze leverziekte is nog niet bekend. Het gaat alvast niet om de een van de gebruikelijke hepatitisvirussen (A tot E). Er is ook geen enkel verband gevonden met een van de coronavaccins. Tot nu toe werd geen enkele andere epidemiologische risicofactor, zoals een recente reis naar het buitenland, geïdentificeerd.

Wel wordt als potentiële oorzaak in de richting van een adenovirus gekeken: 74 gevallen testten namelijk positief op een besmetting met een adenovirus. De WHO onderzoekt echter ook nog andere hypotheses, omdat een besmetting met een adenovirus bij gezonde kinderen nog nooit eerder tot hepatitis heeft geleid. Zo bestudeert de Wereldgezondheidsorganisatie onder meer of een verhoogde vatbaarheid door een lagere circulatie van adenovirussen tijdens de coronapandemie, de opkomst van een nieuw adenovirus of een combinatie met een besmetting met het coronavirus aan de basis kunnen liggen.