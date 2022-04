CD&V presenteert zich als “volkse centrumpartij” met nieuwe slagzin en nieuw logo

“Van het volk en voor het volk”. Met een nieuwe slagzin en logo heeft CD&V zaterdag op een congres in Antwerpen de partij opnieuw in de markt gezet als “volkse centrumpartij”. “Wij waren en zijn de partij die het doet voor de gewone mensen”, zei voorzitter Joachim Coens. “Het volk is ons te dierbaar om het aan de extremen over te laten”.

Op het podium van de Koningin Elisabethzaal, waar een cafésetting de volkse intenties van de partij moest verbeelden, stond Coens stil bij de achteruitgang van de centrumpartijen, die “te elitair” en “te ontworteld” zijn geraakt en “er te weinig in slagen om de zorgen van de gewone mensen te benoemen en te beantwoorden”.

Radicale partijen winnen terrein, maar volgens Coens willen de meeste mensen eigenlijk niet voor extreemrechts of -links stemmen. “Dit vacuüm moet ingevuld worden door een echt volks centrum. Dat volkse centrum moeten wij zijn”, betoogde Coens, die betreurde dat CD&V dat label stilaan is kwijtgeraakt. “We vergaten te zeggen van waar we komen en voor wie we aan politiek doen”.

Met het vernieuwingstraject gaat ook een nieuwe branding gepaard. Er komt een nieuw partijlogo, waarbij de klassiele ampersand wordt opgefrist en de traditionele oranje kleur wordt uitgebreid met nieuwe kleuren die symbool staan voor de diverse samenleving. Met “uitbreekacties” willen de christendemocraten dat nieuwe verhaal de komende maanden op het terrein promoten.

Betaalbaar eerste huis

Inhoudelijk schuift CD&V drie speerpunten naar voren om de “gewone mensen” opnieuw naar de familie te lokken: “een gezond leven” met aandacht voor milieu en work-lifebalance, een “veilige thuis” met een “comeback” van normen en waarden en “een deftig inkomen” in deze tijd van torenhoge inflatie.

© BELGA

CD&V dringt onder meer aan op een minimumbelasting voor elk bedrijf, het optrekken van de kinderbijslag en een betaalbaar eerste huis, zonder registratierechten. “Als de christendemocratie bloedt, dan is het omdat de gewone mensen het moeilijk hebben. Willen we onze sociale roeping waarmaken, dan moeten we ook de middenklasse redden”, zei Coens.

Teleurstellende peilingen, speculaties over de partijleiding,... Ook CD&V beleeft als centrumpartij een moeilijke tijd, maar Coens is er zeker van dat beterschap op komst is. “Aan onze partijgenoten die vandaag twijfelen, en die zijn er, dat weet ik, aan hen wil ik deze boodschap geven. Het donkerste uur is dat vlak voor de zonsopgang.”