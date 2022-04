Zwarte zaterdag op de weg: weekend ingezet met meerdere ongevallen

Er vonden gisteren verschillende zware ongevallen plaats.

Rond 13.23 uur kwam het tot een zware botsing tussen een bestelwagen en een bromfietsster op de Poederleeseweg in Lille. Een jonge vrouw van 26 uit Herentals op een bromfiets stak er de baan over nadat een bestuurder haar had doorgelaten. Een bestelwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam, stopte niet en reed op de bromfietser in. Voor haar kwam alle hulp te laat.

In het West-Vlaamse Avekapelle bij Veurne kwam een 60-jarige motorrijder uit Koksijde om het leven nadat hij op een indraaiende tractor was ingereden. Het ging voor beide bestuurders wellicht om een onoverzichtelijke situatie, want de motorrijder kwam net vanuit een bocht toen de tractorbestuurder wilde indraaien. Wellicht hebben beiden elkaar niet opgemerkt.

Nog in Veurne is een twaalfjarig meisje gistermiddag levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze tijdens een fietstochtje aangereden werd door een auto op het kruispunt van de Vaartstraat met de Nijverheidsstraat, net buiten het oude stadscentrum. De feiten gebeurden voor de ogen van haar vriendinnetje. Het slachtoffer uit Ronse was op vakantie in de streek. De MUG-heli kwam ter plaatse om het meisje de eerste zorgen toe te dienen en vloog haar dan over naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft het meisje een schedeltrauma. De precieze omstandigheden van het ongeval waren gisteren nog niet helemaal duidelijk. Politie en parket onderzochten nog of het meisje was opgeschept door de auto of eerst viel en daarna werd aangereden.

Op de expresweg in Maldegem, in de richting van Knokke, raakten gisterochtend ook twee mensen levensgevaarlijk gewond. Dat gebeurde nadat een Mercedes met volle snelheid achteraan inreed op een BMW waar drie personen inzaten. De brandweer van Maldegem had heel wat moeite om twee geknelde personen in de BMW te bevrijden. Zij werden nadien met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar ziekenhuizen in de streek. De bestuurder van de Mercedes was lichtgewond. Omdat de omstandigheden van het ongeval nader onderzocht moesten worden, werd de E34 volledig afgesloten gedurende meerdere uren.