Monaco en Philippe Clement zetten zegereeks verder, wedstrijd even gestaakt door Saint-Etienne-fans

Na enkele moeilijke maanden heeft Philippe Clement de motor bij Monaco helemaal aan de praat gekregen. De Mongegasken wonnen hun voorbije vijf wedstrijden en deden er op bezoek bij Saint-Etienne nog eentje bij. Monaco won met 1-4 en wipt zo voorlopig naar de derde plek in het klassement. De wedstrijd werd even gestaakt door een rookpluim veroorzaakt door de thuisfans.

Enkele maanden geleden hing de job van Philippe Clement bij Monaco nog aan een zijden draadje. Ondertussen zijn die zorgen helemaal van de baan. Clement en co. wonnen hun voorbije vijf wedstrijden. Een reeks die het tegen Saint-Etienne wou verderzetten.

Monaco begon scherp aan de wedstrijd en na twee dolle minuten stonden de bezoekers plots 0-2 op voorsprong. Wedstrijd gespeeld, zou je denken. Maar net voor de rust ging de bal op de stip. Khazri zette zich achter de bal en bracht zo terug spanning in de wedstrijd.

Clement en Monaco doen nog volop mee voor de Europese plaatsen. Puntenverlies was dan ook geen optie. Clement had zijn troepen dat tijdens de rust nog eens duidelijk gemaakt. Monaco drong aan en via een owngoal van Kolodziejczak stond het toch weer comfortabel op voorsprong.

Het sein voor de thuissupporters om zich even te misdragen. Door pyrotechnisch materiaal ontstond er een stevige rookpluim in het stadion. De scheidsrechter kon niet anders dan de match even stil te leggen. Na de onderbreking besliste Boadu helemaal de wedstrijd.

