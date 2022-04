Russische militairen vallen met geweld binnen bij Oekraïense tv-zenders en verplichten journalisten mee te werken: “Ze hielden me onder schot”

De inval van Russische troepen in Oekraïne heeft een grote impact op de media en de verslaggeving in het land. Oekraïense nieuwsredacties en tv-zenders zouden verplicht worden om pro-Russische berichten uit te zenden. Als ze dat weigeren, wordt geen geweld geschuwd.

De ochtendvergadering zat er net op van Serhiy Starushko en zijn collega’s, toen er plots Russische militaire voertuigen voor het gebouw van de lokale nieuwszender stonden in de bezette havenstad Berdyansk. Binnen enkele minuten stormden soldaten door de deuren. Ongeveer 50 medewerkers werden urenlang gegijzeld.

Het is slechts een van de verhalen over hoe Rusland de media in Oekraïne overneemt, met geweld als het moet. Eens ze op een redactie of bij een tv- of radiozender zijn binnengeraakt, mag er enkel nog pro-Russische informatie verspreid worden. De Staatsdienst voor Speciale Communicatie van Oekraïne getuigt erover aan de BBC. Volgens de dienst worden Oekraïense nieuwsprogramma’s afgevoerd, zowel de nationale als de lokale. In plaats daarvan worden zendmasten omgeschakeld naar Russische kanalen. Burgers in bezette steden hebben zo enkel nog toegang tot Russische tv-zenders.

Onder schot

Nieuwsanker Starushko moest op tv aankondigen dat hij de oorlog verklaarde aan “Oekraïense nationalisten”. Dat deed hij, want hij stond onder schot van Russische soldaten. Starushko werd niet alleen bedreigd, maar ook fysiek mishandeld. “Ze namen me mee naar een aparte kamer”, getuigt hij aan BBC. “Ze begonnen me op mijn hoofd, borst en benen te slaan. Ze vroegen ook of ik naar mijn vrouw wilde bellen om afscheid te nemen.”

De volgende dag was op de nieuwszender te horen dat het er vredig aan toegaat in Berdyansk, en dat “dankzij de komst van de Russische troepen het leven er verbeterd is”.