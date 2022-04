Benfica en Jan Vertonghen winnen niet van Famalicao, Kevin Mirallas verliest met Moreirense

Benfica en Jan Vertonghen kwamen zaterdagavond niet verder dan een 0-0-gelijkspel in eigen huis tegen Famalicao op de 31e speeldag van de Portugese competitie. Benfica staat derde in het klassement met 68 punten en miste de kans om op drie punten te komen van de nummer twee: Sporting (73).

Vertonghen was opnieuw titularis in de verdediging van Benfica en speelde de hele wedstrijd. Ondanks de inbreng van ex-Gent speler Roman Yaremchuk in de 57e minuut, slaagde Benfica er niet in een opening te creëren.

Moreirense en Mirallas verliezen met kleinse verschil bij Portimonense

Kevin Mirallas mocht opdraven in het bezoekende starterselftal, maar moest met zijn ploegmaats lijdzaam toekijken hoe Welinton Junior (14.) nog voor het verstrijken van het openingskwartier de gastheer op voorsprong bracht. Nadien werd niet meer gescoord en Mirallas moest plaatsruimen na 77 minuten.

Moreirense kampeert op de 16e plaats in de rangschikking van de Portugese eerste klasse. Aan het einde van het succes zou dat betekenen dat ze barrages omtrent het behoud moeten afwerken.