Duitse degradatietopper met Belgisch tintje: Rode Duivels Orel Mangala en Dedryck Boyata vechten om behoud (en plaatsje in WK-selectie)

Zondagnamiddag op het programma in de Duitse Bundesliga: een degradatietopper met twee Belgen tussen de lijnen. Dedryck Boyata (31), kapitein bij Hertha Berlin, ontvangt Stuttgart en Orel Mangala (24), die vorige maand zijn debuut maakte voor de Rode Duivels. Wie mee wil naar het WK in Qatar blijft best op het hoogste niveau voetballen, al hoeft Boyata zich daarover een pak minder zorgen te maken dan Mangala.

Met nog vier speeldagen te gaan en nog twaalf punten te verdienen in de Bundesliga belooft de degradatiestrijd nog razend spannend te worden. Greuther Fürth staat allerlaatste en is al volledig uitgeteld, maar voor Bielefeld, Stuttgart, Hertha Berlin en Augsburg kan het nog alle kanten op. Twee ploegen zakken rechtstreeks, één ploeg moet barragewedstrijden spelen.

Zondagnamiddag staat de degradatietopper tussen Hertha Berlin (vijftiende met 29 punten) en Stuttgart (zestiende met 28 punten) op het programma. Zoals het er nu voorstaat, komt Hertha Berlin met de schrik vrij en moet Stuttgart barragewedstrijden om het behoud spelen.

Dedryck Boyata en Orel Mangala zijn allebei basisspelers bij hun team. Boyata speelt al sinds 2019 in de Duitse hoofdstad en is er uitgegroeid tot kapitein. Hij is heel belangrijk voor zijn team centraal in de defensie. Mangala trok in 2017 van de jeugd van Anderlecht naar Stuttgart, de club waarvoor hij ondertussen al meer dan 100 wedstrijden speelde. Hij is al enkele jaren de motor op het middenveld en promoveerde in 2020 naar de Bundesliga met Stuttgart.

© ISOPIX

Denken aan Qatar

Voor Dedryck Boyata zou een degradatie naar de Duitse tweede klasse geen al te grote gevolgen mogen hebben met het oog op een selectie met de Rode Duivels voor het WK in Qatar. Boyata bewees op het WK 2018 en op het EK 2021 al dat hij er kan staan als het nodig is. Bovendien wordt de concurrentie in de verdediging steeds kleiner, zeker nu ook Thomas Vermaelen gestopt is. Het enige gevaar voor Boyata is de ontwikkeling van enkele jongere centrale verdedigers zoals Wout Faes, Arthur Theate en Siebe van der Heyden. Maar als Martinez aan zijn principes vasthoudt, kiest hij voor de ervaring van Boyata.

Voor Orel Mangala liggen de kaarten anders. Hij maakte vorige maand, op zijn 24ste, zijn debuut voor de Rode Duivels en heeft nog alles te bewijzen bij de nationale ploeg. Tijdens de oefeninterland tegen Ierland mocht hij vijftien minuten invallen. Hij is één van de jongens waarop bondscoach Roberto Martinez rekent voor de toekomst.

De kans dat Mangala er in Qatar al bij zal zijn eind dit jaar is echter klein. De concurrentie op het middenveld is groot met onder meer Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Leander Dendoncker, Hans Vanaken, Dennis Praet, Albert Sambi Lokonga, Amadou Onana, Aster Vranckx ... Mangala zou eigenlijk al een mooie transfer moeten versieren en ook bij die nieuwe club alles moeten spelen om echt nog kans te maken op een WK-selectie.