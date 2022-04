Fransen kiezen vandaag nieuwe president: Emmanuel Macron zet met voorsprong op Marine Le Pen eindspurt in

LEES OOK. Waarom de Franse verkiezingen in de hele wereld met bang hart gevolgd worden: dit betekent een overwinning van Le Pen (+)

In die eerste ronde kreeg Macron, leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam. De 53-jarige Le Pen van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN) kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen.

Woensdagavond vochten beide protagonisten hun eerste -en laatste- tv-debat uit. Beide kandidaten weten dat heel wat kiezers nog onbeslist zijn of niet van plan zijn te gaan stemmen, dus werden aan beide zijden verwoede pogingen ondernemen om die kiezers te overtuigen. De kandidaten gingen onder meer in clinch over hoe die koopkracht verbeterd kan worden, maar ook over het buitenlands beleid - vooral over Rusland en Europa -, pensioenen, het klimaat, energie, de jeugd en immigratie werd gediscussieerd. Le Pen bevestigde dat ze een hoofddoekenverbod in de openbare ruimte wil, wat volgens Macron “een burgeroorlog” zou veroorzaken.

Macron kwam volgens een peiling en evaluaties van verschillende experts als overwinnaar uit het debat, dat door 15,6 miljoen mensen werd bekeken.

© AFP

“Race is nog niet gelopen”

Peilingen van donderdag gaven de 44-jarige Macron 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen. Dat is weinig tot niet verschillend van de cijfers voor het debat en dat lijkt op het eerste gezicht geruststellend. Maar de entourage van Macron maakt zich toch zorgen over de onbesliste kiezers en een mogelijk groot percentage afwezigen. “De race is nog niet gelopen”, klinkt het.

De meeste verliezende kandidaten riepen meteen na de eerste ronde op om in de tweede ronde voor Macron te stemmen of om niet voor Le Pen te stemmen. Enkel de extreemrechtse Eric Zemmour vroeg zijn kiezers om voor Le Pen te gaan.

