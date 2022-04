Wat je als deelnemer of toeschouwer nog moet weten over AG Antwerp 10 Miles: “Kom twee uur voor de wedstrijd naar Linkeroever”

Deelnemers hebben een borstnummer nodig om mee te lopen. De organisatie raadt aan om dat zaterdag tussen 10 en 17u ter plaatse af te halen en zo de verwachte drukte op zondagmiddag te vermijden. “Maar ook wie zaterdag alles al in orde gebracht heeft, kan zondag toch maar beter op tijd naar Antwerpen komen”, klinkt het. De AG Antwerp 10 Miles start en finisht op Linkeroever en maakt ook een lus in de binnenstad, op de rechteroever. Een goede voorbereiding is alles, en dat geldt niet alleen voor de loopwedstrijd zelf. Wie naar Antwerpen komt, raadpleegt op voorhand best de website slimnaarantwerpen om een ideale route uit te stippelen.

De beste manier om naar Antwerpen te komen is in ieder geval via het openbaar vervoer en/of per (deel)fiets. Wie toch met de auto komt, kan best vermijden de Schelde te kruisen in de buurt van Antwerpen. Er zullen immers een aantal belangrijke tunnels afgesloten worden: de Kennedytunnel in de richting van Nederland van 11u30 tot 17u, de Waaslandtunnel in beide richtingen van 9u30 tot 19u, de Jan De Vostunnel richting Antwerpen van 10u30 tot 17u en de Bolivartunnel richting centrum van 10u30 tot 17u. Daarnaast zullen er ook heel wat straten op Linkeroever en in de binnenstad afgesloten zijn voor het autoverkeer.

Hoe Schelde kruisen?

Automobilisten blijven best ‘op hun eigen oever’ en kunnen hun wagen achterlaten op een park-and-ride aan de rand van de stad om dan over te stappen op het openbaar vervoer of een deelfiets. De Schelde kruisen kan ook via de voetgangerstunnel. Die is van 9u30 tot 20u wel alleen toegankelijk voor voetgangers. Fietsen mogen er voor één keer niet door dan. Het Sint-Annaveer is ook een optie. Dat is een gratis overzetboot tussen het Steenplein en Linkeroever, eveneens alleen voor voetgangers. Oversteken kan ook via Tram 3, 5, 9 of 15. De organisatie legt doorheen de dag 22 extra trams in.

De eerste wedstrijd van de dag is de Kids Run van 1,8 kilometer om 10u30. Die is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Om 11u30 volgt de AG Antwerp Short Run van 6,8 kilometer en als laatste staat de AG Antwerp 10 Miles van zestien kilometer op het programma. Die start in waves: 13u30, 13u55, 14u20 en 14u45.

De AG Antwerp 10 Miles zamelt ieder jaar geld in voor het goede doel. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om een wedstrijd-T-shirt aan te kopen. De opbrengst van die verkoop gaat dit jaar naar Tele-Onthaal, dat mensen telefonische en chathulp biedt op die momenten in het leven wanneer het moeilijk gaat. En naar het kankeronderzoek van UZA en UAntwerpen, meer specifiek naar de innovatieve ontwikkeling van ‘mini-orgaantjes’ om het effect van kankerbehandelingen beter te kunnen voorspellen.

Supporter met de Gazet

Gazet van Antwerpen helpt de supporters om hun favoriete loper naar de finish te schreeuwen en roept de hashtag #10smiles in het leven. Uw krant deelt gratis supportersborden uit waar toeschouwers een aanmoedigende boodschap op kunnen schrijven. De supportersborden zijn op te halen op de Bolivarplaats, aan het Steenplein en bij het supportersdorp op Linkeroever.

Via de gratis nieuwsapp van GVA houden we iedereen op de hoogte van wat zich afspeelt rond de Antwerp 10 Miles. Samen met ATV brengen we live verslag uit. Bovendien zijn alle resultaten gratis én in real time te raadplegen op deze pagina. In de nieuwsapp van GVA kun je ook je kans wagen om een reis naar New York te winnen. De afreisdatum is vrij te kiezen, maar in maart van volgend jaar wordt in de Big Apple de halve marathon gelopen.