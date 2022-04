Vier boten zinken voor kust Tunesië, meer dan tien doden

De kust bij de Tunesische stad Sfax is een belangrijk vertrekpunt geworden voor vluchtelingen die op zoek zijn naar een beter leven in Europa. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tunesië zijn vorig jaar meer dan 20.000 migranten voor de kust gearresteerd. Ten minste 15.000 bereikten in 2021 wel de kust van Italië.

In de afgelopen maanden zijn tientallen mensen verdronken die vanuit Tunesië en Libië naar Italië probeerden te gaan. Honderdduizenden mensen hebben de afgelopen jaren de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee gemaakt. Uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR blijkt dat in 2021 meer dan 123.000 migranten naar Italië kwamen, vergeleken met meer dan 95.000 in 2020.