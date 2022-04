Erfgoeddag in het teken van onderwijs

Na twee jaar met beperkingen, als gevolg van corona, is de Erfgoeddag weer helemaal terug. In de hoofdrol staan archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, heem- en familiekundige kringen, musea en andere erfgoedorganisaties. Dit jaar is het thema onderwijs en opvoeding, waardoor het “schoolse erfgoed” heel wat aandacht krijgt. Op het programma staan lesdemonstraties, allerhande workshops en wandelingen langs schoolerfgoed. Maar ook minder voor de hand liggende activiteiten, zoals escape rooms of rondleidingen achter de schermen, voor de hele familie. Alle activiteiten zijn gratis, voor sommige moest vooraf gereserveerd worden.

En voor het eerst in de geschiedenis vinden er ook de volgende dagen, van 25 tot en met 29 april erfgoedactiviteiten plaats, speciaal voor leerlingen en leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs. Zo zal er worden les gegeven door erfgoedwerkers, of klassen kunnen een vip-bezoek brengen aan een archief of museum. “Want kinderen en jongeren schrijven nu immers geschiedenis. Ze zijn de erfgoedmakers en -zorgers van morgen”, klinkt het.

Meer informatie voor het grote publiek is te vinden op www.erfgoeddag.be. De doelstelling van deze dag is om de rijkdom, verscheidenheid en het potentieel van het roerend en immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel te belichten. De Open Monumentendag, die in het najaar wordt georganiseerd, legt dan weer de nadruk op het onroerend erfgoed.