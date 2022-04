“Net nu we corona konden vergeten, gebeurt dit”: uitbater Steve moet café sluiten na brand

“De schade in ons café is aanzienlijk”, zegt uitbater Steve Vonck . “We gaan snel bekijken wanneer we heropenen want we beloven één ding: we komen terug!” — © ies

Rond 17 uur brak er aan de toog brand uit ter hoogte van de koffiemachine. Het vuur sloeg over naar een deel van de gelagzaal, die al snel helemaal onder de rook zat. Brandweer, politie en ziekenwagens kwamen ter plaatse. Eén klant moest met rookvergiftiging naar het ziekenhuis.

Uitbater Steve Vonck is er het hart van in. “Net nu we corona stilaan konden vergeten, dachten we met ons café te herademen. Maar pech besliste daar anders over. De schade in ons café is aanzienlijk. We gaan snel bekijken wanneer we heropenen want we beloven één ding: we komen terug! Want de ziel van het Hemelrijk, dat zijn wij allemaal, dat staat nog overeind als vanouds. We zijn in elk geval zowel de brandweer, politie als de stad bijzonder erkentelijk voor de snelle hulp.”