Paris Saint-Germain bevestigt gesprekken met Kylian Mbappé in Qatar: “Kans bestaat dat hij blijft”

Blijft hij dan toch nog bij Paris Saint-Germain? Het contract van Kylian Mbappé in de Franse hoofdstad loopt op 30 juni af, maar de 23-jarige topspits wil (nog) niet verlengen. Een overstap naar zijn droomclub Real Madrid hangt al een hele tijd in de lucht, al waren er afgelopen week opnieuw gesprekken tussen het bestuur van PSG en Mbappé. Dat bevestigde technisch directeur Leonardo zaterdagavond.

Zaterdagavond had PSG genoeg aan een gelijkspel (1-1) tegen Lens om zijn tiende landstitel in de clubgeschiedenis te pakken. Voor één keer scoorde Mbappé niet, maar zorgde Lionel Messi voor het (prachtige) beslissende doelpunt. Met nog vier wedstrijden te gaan is de landstitel al binnen.

Na afloop van de wedstrijd kreeg technisch directeur Leonardo bij Canal+ uiteraard veel vragen over de situatie rond Kylian Mbappé, die mogelijk aan zijn afscheidstournée voor PSG bezig is. Afgelopen week waren er sterke geruchten dat Mbappé en het bestuur van de club samenzaten in de Qatarese hoofdstad Doha om toch nog over een verlengd verblijf te onderhandelen. “Dat klopt”, bevestigde Leonardo in een interview met Canal+. “We hebben daar gesprekken gevoerd.”

“Kylian is nog steeds aan het nadenken”, vervolgde Leonardo. “De kans bestaat dat hij blijft. Hij is alles aan het overdenken. Met of zonder Mbappé volgend seizoen, voor ons is dat uiteraard een wereld van verschil.”

Inderdaad. Kylian Mbappé was dit seizoen beslissender dan ooit voor PSG. Meestal was het niet Neymar, niet Lionel Messi, maar de Franse spits die de ploeg over de streep trok. Met 33 doelpunten en 22 assists over alle competities heen was Mbappé enorm beslissend. Vallen die goals en assists weg, dan heeft PSG een probleem. Met een ultieme poging - en wellicht een gigantisch contract - hoopt het bestuur hem dus nog bij de club te houden.