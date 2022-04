Circuswereld in rep en roer na arrestatie bij bekende familie Renz: “Een wereld vol haat en nijd”

De circuswereld is in rep en roer nu drie broers van de beroemde familie Renz in de boeien zijn geslagen op verdenking van poging tot moord. Een hevige ruzie met een concurrent zou compleet zijn geëscaleerd. Het is tekenend voor deze tijd. Het hooggeëerd publiek merkt er weinig van tijdens de vrolijke en spannende acts, maar achter de gordijnen van de pistes woedt een bittere strijd om te overleven.