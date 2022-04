21 miljoen euro aan Vlaamse boetes op kilometerheffing moeten nog geïnd worden

Sinds 1 april 2016 betalen vrachtwagens een kilometerheffing voor het gebruik van autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen. Vrachtwagens die zich niet aan de geldende wetgeving houden, riskeren een boete. Sinds de opstart werd voor een totaalbedrag van 63.882.789,30 euro aan Vlaamse boetes uitgeschreven. Het gros van dit bedrag, namelijk 47.742.483,47 euro of bijna 75 procent, is afkomstig van buitenlandse chauffeurs. Dat is logisch, want er zijn verhoudingsgewijs meer buitenlandse vrachtwagens op de Vlaamse wegen.

“Gemiddeld ligt het inningspercentage van de boetes op minder dan 70 procent. Dat wil zeggen dat Vlaanderen nog bijna 21 miljoen euro moet ontvangen, waarvan 4,1 miljoen euro afkomstig van binnenlandse en 16,8 miljoen euro van buitenlandse chauffeurs. We moeten zeker vermijden dat deze overtreders de boete ontlopen, maar aangezien Vlaanderen dit bedrag investeert in weginfrastructuur en flankerend mobiliteitsbeleid hebben alle Vlamingen belang bij een hoger inningspercentage”, zegt Van Rompuy.

“De Vlaamse belastingdienst VLABEL dient daarom samen met Viapass stelselmatig in te zetten op het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde handhaving. Mobiele teams moeten nog sneller kunnen ingrijpen als buitenlandse vrachtwagens met openstaande boetes ons grondgebied opnieuw binnenrijden. Desnoods door de betrokken vrachtwagen te takelen. Dat gebeurde al 149 keer”, aldus nog Peter Van Rompuy.